Há 11 anos o DIÁRIO noticiava que o Governo escondia valores em dívida

Região esconde dívida a Lisboa e ao Tribunal de Contas. Este foi o título da notícia que foi manchete da edição impressa do DIÁRIO a 5 de Abril de 2010. De acordo com o que foi noticiado: "São perto de 185 milhões de euros nas contas de 2009. O Governo Regional chama-lhes “reescalonamento de encargos”. OTribunal de Contas (TC) diz que configuram verdadeiros “Encargos Assumidos e Não Pagos”(EANP) pela Administração Regional Directa."

A notícia de há 11 anos referia ainda que "oficialmente, os EANP, em 2009, ascenderam a cerca de 121 milhões de euros, sendo a Secretaria Regional do Equipamento Social (SRES) o departamento responsável por cerca de 62,24% do total. Mas há perto de 185 milhões que foram objecto de nove acordos de regularização de dívida celebrados em 2008 e 2009 (derramados até 2014) que o Executivo não ‘contabilizou’ como EANP preferindo chamar-lhes “encargos plurianuais” (Responsabilidades Contratuais Plurianuais)."

A auditoria realizada na altura pelo Tribunal de Contas referia que "os valores em dívida contemplados nesses acordos de regularização não foram inscritos na listagem de encargos assumidos e não pagos elaborada e disponibilizada pela DROC [Direcção Regional do Orçamento e contabilidade] ao Tribunal de Contas”.

Na edição do DIÁRIO de há 11 anos era também notícia que o PSD-Madeira não queria jornalistas no congresso do partido e que Governo havia autorizado o SESARAM a recorrer a um empréstimo bancário no valor de 20 milhões de euros para saldar dívidas.

A notícia de um assalto violento, à mão armada, em plan luz do dia num centro comercial da cidade, mereceu também destaque de 1.ª página, assim como a vitória do Nacional frente ao Paços de Ferreira.

