PS pretende regulamentação e definição de áreas dos guardas noturnos em Câmara de Lobos

O candidato do PS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Jacinto Serrão, considera que a autarquia local deve regulamentar e definir as áreas de aatuação dos guarda nocturnos, como forma de melhorar a segurança do concelho, potenciando maior confiança junto dos comerciantes e prestadores de serviço, mais investimento e, consequentemente, a criação de mais postos de trabalho.

Conclusões que resultam após uma reunião entre a Concelhia do PS de Câmara de Lobos e os representantes dos Guardas nocturnos na Madeira, que teve como objectivo se inteirar dos principais obstáculos que estes profissionais enfrentam, mais concretamente ao facto de não poderem exercer funções naquele concelho.

No final da reunião, Jacinto Serrão, em declarações à comunicação social, referiu que “as câmaras municipais, neste caso a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, devem saber aproveitar todos os recursos que têm ao seu alcance para melhorar a segurança do concelho e os guardas nocturnos podem preencher algumas lacunas existente, nomeadamente nas áreas comerciais de certas zonas urbanas do concelho”.

Para tal, o candidato do PS aponta que “a Câmara Municipal deverá fazer o seu trabalho com a respetiva regulamentação e definição das áreas de intervenção dos guardas nocturnos, áreas essas que ficariam, seguramente, mais protegidas com o trabalho destes profissionais”.

“Defendemos de facto que esse trabalho deverá acontecer para bem da segurança de todos, porque um concelho mais seguro é mais fiável para potenciais investidores, gerando assim mais postos de trabalho”, disse o deputado regional.

Jacinto Serrão conclui que “os guardas nocturnos são uma força complementar às outras forças que já existem para salvaguardar a segurança do município e que essa complementaridade é favorável para todos, população, comerciantes e visitantes”.