CAB vence FC Porto e leva eliminatória ao quarto jogo

Depois de duas derrotas nos dois jogos anteriores, no Dragão Arena (105-53 e 77-64), o CAB Madeira venceu, esta tarde, o FC Porto, por 86-79 (30-13/ 18-17/ 19-22/ 19-27).

Com este resultado, a equipa madeirense reduziu a desvantagem para 2-1, nos quartos-de-final do play-off da Liga masculina de basquetebol, e leva a eliminatória ao quarto jogo, agendado para este domingo, às 11h30, novamente no Pavilhão da Nazaré.

Será mais um jogo do ‘tudo ou nada’ para o CAB, que tem de vencer, se quiser continuar a lutar por um lugar nas meias-finais da competição.

O CAB, treinado por João Paulo Silva, jogou com: Amen Cheeseman (17 pontos), Justin Gray (21), Paul Jorgensen (15), Diogo Gameiro (21), Arvydas Gydra (5), Robertas Grabauskas (4), Mário Fernandes e Nuno Sá (3).

Veja algumas fotos do encontro disputado esta tarde no Funchal.