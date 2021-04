Calado visitou obra que 'ofereceu' 28 lugares de estacionamento em São Roque

Pedro Calado visitou, esta quarta-feira, 28 novos espaços de estacionamento, no centro da freguesia de São Roque.

A intervenção, que comportou um investimento superior a 73 mil euros, surge na perspectiva do governante em facilitar a paragem de viaturas numa zona muito movimentada, perto da junta de freguesia local, servindo ainda os utentes do polidesportivo localizado no Largo do Encontro.

Os problemas relacionados com a paragem de viaturas são frequentes nas zonas altas, pelo que as entidades locais, em cooperação com o Governo Regional, são constantemente desafiadas a encontrar alternativas para os moradores dessas zonas.

[Lugares] Vão servir e dar uma grande qualidade, sobretudo na procura por estacionamento e numa zona deficitária nesse aspecto (...) Estamos à procura de outros sítios, nas zonas altas, onde em pequenas zonas se possam realizar pequenas obras de proximidade à população. Pedro Calado

Recentemente, a Junta de Freguesia de Santo António, em articulação com o Governo Regional procedeu à criação de um estacionamento com 11 lugares, na zona do Lombo dos Aguiares, beneficiando e melhorando a vida de mais de 40 famílias.

Neste momento, o Governo Regional está a estudar, também, uma solução para os moradores na zona da Cota 500.

Recorde-se que, em 2018, o Governo Regional inaugurou o Arranjo Urbanístico do Largo do Encontro, em São Roque, uma empreitada que veio facilitar a circulação rodoviária, num local onde se registava um dos maiores constrangimentos de tráfego nas zonas altas do Funchal.

A intervenção, orçada em mais de 800 mil euros, contemplou um novo traçado em duas vias, a construção de uma rotunda e a execução de passeios de grandes dimensões, estacionamentos e a instalação de mobiliário urbano em áreas ajardinadas.