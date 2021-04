O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, promoveu cinco alterações na equipa no jogo com o Belenenses, fazendo regressar Winck, Lucas Áfrico, Karo, Jean Irmer e Pelágio.

O Marítimo apresesenta-se com: Amir, Winck, Lucas Áfrico, Andreas Karo, Hermes, René Santos, Jean Irmer, Pedro Pelágio, Edgar Costa, Alipour e Joel Tagueu.

O jgo tem início dentro de poucos minutos.