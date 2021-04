Certificado Covid é “aposta necessária para acelerar a recuperação económica”

Sara Cerdas diz que o Certificado Europeu Covid-19, “é uma aposta necessária para acelerar a recuperação económica, a liberdade de circulação, aliada ao controlo da pandemia”, mas que a União Europeia deve ter “cautela” neste passo.

“Não podemos ter um certificado que crie desigualdades ou discriminação para os cidadãos, nem que exponha os seus dados ou que aumente a burocracia. Pelo contrário, e aqui temos uma oportunidade para a UE mostrar que consegue ter uma resposta coordenada e adequada, que facilita e proteja a vida dos cidadãos”, sublinhou a eurodeputada.

Esta manhã, no Parlamento Europeu, os deputados discutiram a proposta da Comissão Europeia para o Certificado Verde Digital - que passará a ser denominado Certificado Europeu Covid-19 - abrindo o caminho para iniciar rapidamente as conversações com os Estados-membros, com vista a adoptar o mesmo até ao Verão.

O Parlamento vai rectificar a proposta legislativa, finalizando o mandato para as negociações. Tanto o debate como a votação sobre a posição do Parlamento para as negociações ocorrem na quarta-feira, e os resultados serão anunciados na manhã de quinta-feira. Uma resolução sobre os preços e a disponibilidade dos testes covid-19 será ainda colocada a votação na quinta-feira.