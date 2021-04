Reino Unido anuncia reunião presencial de MNE do G7 em Maio

O Reino Unido vai organizar a primeira reunião presencial dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Londres, entre 03 e 05 de maio, anunciou hoje o Governo britânico.

O Reino Unido, que tem a presidência rotativa do grupo dos sete países mais industrializados, quer "revitalizar a diplomacia pessoal" e discutir questões como o acesso equitativo à vacina, metas de financiamento para o combate às alterações climáticas e novas medidas para prevenir a fome e insegurança alimentar.

A última reunião presencial do G7 teve lugar em abril de 2019 em Dinard e Saint-Malo, na França.

O Governo britânico prometeu impor medidas rigorosas, incluindo testes diários aos participantes.

Além dos países do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, EUA e Reino Unido - mais a UE), o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, convidou Índia, Austrália, República da Coreia, África do Sul e o Presidente e Secretário-Geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

"A reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento do G7 no próximo mês é uma oportunidade de mostrar como as maiores democracias do mundo trabalham juntas", disse Raab.

Uma cimeira de líderes do G7 está também prevista para ter lugar no Reino Unido entre 11 e 13 de junho.