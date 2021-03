Açores com sete novos casos de covid-19 e 11 recuperações nas últimas 24 horas

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, sete novos casos de covid-19, seis dos quais em São Miguel e um na ilha Terceira, e 11 doentes recuperaram da doença, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Esta entidade informou também que, "desde 31 de dezembro passado e até 19 de março corrente, 37.687 pessoas com 15 ou mais anos foram vacinadas no arquipélago (24.591 com a primeira dose -- 12,14% da população, e 13.096 com a segunda dose -- 6,46% da população), no âmbito da 1ª fase do Plano Regional de Vacinação, em curso".

No seu boletim diário, a Autoridade de Saúde dos Açores adianta que nas últimas 24 horas foram diagnosticados sete novos casos de covid-19 nos Açores, resultantes de 2.240 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, e uma em laboratório privado.

"Seis dos novos casos são referentes a São Miguel, no concelho de Ponta Delgada (dois em São Pedro, dois em São Sebastião e dois nos Arrifes), resultantes de transmissão comunitária", lê-se ainda no comunicado.

Foi ainda registado um caso na freguesia da Feteira, concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, "resultante de um teste rápido de antigénio, ao sexto dia, a um viajante, residente".

Nas últimas 24 horas foram registadas 11 recuperações em São Miguel (cinco no concelho de Ponta Delgada - quatro nos Arrifes e uma na Fajã de Cima -, três na freguesia do Pico da Pedra, do concelho da Ribeira Grande, e três no concelho da Lagoa - duas na Cabouco e uma no Rosário).

Hoje há mais uma pessoa hospitalizada, com um total de 13 doentes internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estando um em Unidade de Cuidados Intensivos.

O número de vigilâncias ativas é hoje de 799.

A região conta atualmente com 124 casos positivos ativos, sendo 123 em São Miguel (19 no concelho da Lagoa, um no Nordeste, 85 em Ponta Delgada, dois na Povoação, três em Vila Franca do Campo e 13 na Ribeira Grande) e há agora também um caso positivo ativo na Terceira, freguesia da Feteira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.108 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.847 pessoas, enquanto 29 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.