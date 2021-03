Açores com 16 novos casos em São Miguel e mais uma morte

Os Açores têm hoje 16 novos casos de covid-19, todos em São Miguel, 13 recuperações e mais uma morte, totalizando assim a região 30 óbitos desde o início do surto pandémico.

De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, as novas infeções aconteceram todas em contexto de transmissão comunitária, sendo que 14 são no concelho de Ponta Delgada (três na freguesia de São Pedro, quatro em São José, um na Relva, três nos Arrifes, dois em São Vicente Ferreira e um no Livramento) e dois na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Lagoa.

As 13 recuperações também aconteceram todas na ilha de São Miguel -- oito em Ponta Delgada e cinco na Lagoa.

A Autoridade de Saúde Regional informa dá conta da morte de um homem de 55 anos que, na sexta-feira, "deu entrada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com diversas comorbilidades", e acabou por morrer horas depois.

Há hoje também mais um internamento no Hospital do Divino Espírito Santo, em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Este hospital tem agora 13 pessoas internadas devido à covid-19, duas das quais estão em UCI.

Dos 125 casos ativos na região, 124 são em São Miguel (99 em Ponta Delgada, oito na Lagoa, um no Nordeste, dois na Povoação, três em Vila Franca do Campo e 11 na Ribeira Grande) e o outro é na freguesia da Feteira, no concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

A ilha de São Miguel continua com os concelhos da Lagoa, Nordeste e Povoação no nível de muito baixo risco, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo com baixo risco, e Ponta Delgada é o único concelho em médio alto risco.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.142 casos positivos de covid-19 nos Açores: 3.879 pessoas recuperaram, 30 morreram, 67 saíram do arquipélago e 41 apresentaram prova de cura anterior. Foram extintas 199 cadeias de transmissão local.

Já foram vacinadas 42.533 pessoas, 15.070 das quais já receberam as duas doses da inoculação contra o novo coronavírus SARS-CoV-2, tendo as restantes 27.463 recebido apenas a primeira dose da vacina.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.768.431 mortos no mundo, resultantes de mais de 126 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.819 pessoas dos 819.698 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.