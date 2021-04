PSP apreende material durante recolher obrigatório

A Polícia de Segurança Pública avistou, durante o recolher obrigatório, um veículo a circular com carga mal acondicionada.

Após a sua fiscalização, os polícias detectaram, no dia 23 de Março, que o seu condutor era um cidadão referenciado pela prática de furtos, não tendo conseguido justificar a posse de 8 volumes contendo 14 chapas de ‘Wallmate’ – total de 112 chapas, no valor aproximado de 600 euros, que se encontram no interior da sua viatura, informou a PSP em comunicado.

Por existirem fortes suspeitas de terem sido furtados, estes objectos foram apreendidos pela PSP e, uma vez que até ao momento não se conseguiu identificar a sua proveniência, a polícia pede atenção à fotografia, alertando que o seu legítimo proprietário deverá dirigir-se à Esquadra do Funchal do Comando Regional da PSP Madeira para efeitos de formalização de denúncia e recuperação dos seus bens.