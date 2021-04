PSD pede atenção redobrada à Venezuela, África do Sul e Inglaterra

Paulo Neves apelou, esta tarde, na Assembleia da República, uma atenção especial e redobrada, por parte do Estado, às comunidades existentes na Venezuela, África do Sul e Reino Unido. Para o deputado do PSD-Madeira, a redobrada preocupação impõe-se perante "as graves dificuldades que estas comunidades enfrentam, ora agravadas pela pandemia, dificuldades essas que exigem mais apoio, colaboração e acompanhamento".

As graves necessidades que as nossas comunidades estão a enfrentar neste momento, tanto do ponto de vista social e sanitário quanto económico, obrigam a outro olhar e capacidade de intervenção. Paulo Neves, deputado do PSD-Madeira à Assembleia da República

Intervindo na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Paulo Neves destacou, ainda, o papel fundamental que este Instituto assume tanto no ensino da língua portuguesa quanto na promoção, defesa e preservação da cultura nacional.

Em jeito de conclusão, o deputado eleito pelo PSD-M à Assembleia da República abordou a 'Expo Dubai' e a importância da defesa do património português, sublinhando a necessidade de tornar a língua portuguesa como língua oficial ou de trabalho em organismos internacionais e da cooperação com Moçambique, em especial com o norte de Moçambique onde existe quase um milhão de refugiados.