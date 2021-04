Social-democratas destacam unanimidade em torno da candidatura ao Município de Santana

“A candidatura do Social-democrata João Paulo Luís à Câmara Municipal de Santana representa a mudança política que se impõe e na qual estamos empenhados, até para que, juntos, possamos fazer de Santana um concelho mais próspero para quem aqui vive e muito mais atrativo para quem o visita” afirma a Comissão Política Concelhia do PSD Santana, que sublinha a importância deste Município “recuperar o desenvolvimento, a qualidade de vida e as oportunidades que existiam, especialmente para os mais jovens, na altura em que o PSD estava no poder”.

Declarações que surgem após o nome do candidato João Paulo Luís ter sido aprovado em sede de Comissão Política Regional, na passada sexta-feira, conforme era, aliás, a pretensão da Comissão Política Concelhia Local. “Em conjunto, chegámos ao consenso em torno desta candidatura e acreditamos ter todas as condições para vencer e é nisso que estamos ainda mais focados, agora que a nossa opção foi devidamente ratificada pelos órgãos regionais do Partido”, afirmam os Social-democratas de Santana, que reforçam a necessidade da mudança política neste concelho, sobretudo nesta fase em que os desafios são bem maiores fruto das consequências da pandemia.

“É preciso outra liderança política capaz de corresponder, simultaneamente, às necessidades da nossa população idosa e, também, às aspirações dos nossos jovens, assim como é necessário que o potencial que Santana apresenta, do ponto de vista económico, seja devidamente promovido enquanto oportunidade de desenvolvimento e é isto que a nossa candidatura garante” insistem os Social-democratas, que insistem no facto de ser “o melhor para Santana” que comanda mais este desafio.

Social-democratas que, também por unanimidade, aprovaram o nome de Rui Abreu, atual Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, para presidir à Assembleia Municipal de Santana.