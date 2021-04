Cotação do barril Brent desce 0,44% para 62,92 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,44%, para os 62,92 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 28 cêntimos abaixo dos 63,20 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent fechou a semana em baixa afetada pelo previsto aumento paulatino da produção, além da preocupação com a pandemia, dada a subida de contágios na Europa e os problemas com os programas de vacinação.