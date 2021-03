A edição desta terça-feira de o seu DIÁRIO traz-lhe, uma vez mais, as principais notícias da Região, do País e do Mundo.

Em destaque, dizemos-lhe que a APAV apoiou número recorde de vítimas. Os valores de 2020 são os mais elevados desde que a associação publica estatísticas. A notícia que faz a manchete de hoje revela, ainda, que mais de metade dos que pediram ajuda residem no Funchal.

Saiba, também, que disparou a procura por seguros. A foto em toda a largura da página espelha uma das marcas do temporal do último sábado. Desde então, deu-se uma avalanche de activações de apólices. Ainda sobre os estragos causados pelo mau tempo, a Empresa de Electricidade da Madeira não se responsabiliza pelos danos em equipamentos eléctricos. Tudo isto porque o Funchal estabeleceu “super recorde” de precipitação, conforme refere o meteorologista Víctor Prior.

Mas, a primeira página desta terça-feira traz também uma chamada para a reabertura das escolas para os alunos do 3.º ciclo, a 12 de Abril. Dizemos-lhe, ainda, que o ano lectivo termina entre 18 e 30 de Junho e que, ontem foram registados mais 24 novos casos de covid-19.

“Sinto-me injustiçada”, é desta forma que a ex-presidente da Câmara do Porto Santo, Fátima Menezes, reage à decisão do Tribunal de Contas, que a obriga a devolver verbas no caso da queda da palmeira e diz sentir “desprezo” pelos antigos colegas de vereação.

Sobre os ‘casos’ que marcaram o dia de ontem, fique a saber que o assalto à Caritas fez 1.600 euros de prejuízos.

Encontra tudo isto e muito mais na edição de hoje do DIÁRIO. Boas leituras e continuação de boa semana!