Boa noite!

Porque hoje é quarta-feira abre-se o livro de elogios.

Por ser justo, o primeiro louvor vai para os madeirenses que acataram a recomendação presidencial de evitar saídas desnecessárias para o estrangeiro nestes dias de paragem pascal. Passar a uns dias cá dentro, em segurança, é bem mais avisado do que ir à neve, às compras ou à sorte. Mas também para os que tendo ficado pela Região têm sido responsáveis e não se valeram da sua condição para pisar o risco ou abusar das excepções.

O segundo vai para os que no Porto Santo sofrem com a dupla insularidade e que nesta Páscoa, apara além de não facturarem o que desejavam ainda apanham com uma praga de moscas. O tempo é de prudência para que o Verão seja uma realidade. Mas também de intervenção em nome da saúde pública que não deve estar confinada ao combate ao vírus.

O terceiro vai para Victor Prior. Desta vez, mais do que a capacidade de actualização das previsões meteorológicas, transmitiu confiança e desvalorizou alarmismos, alguns dos quais, protagonizados por governantes em campanha autárquica.

O quarto vai para Miguel Albuquerque que hoje recomendou aos políticos que se queixam das críticas resultantes do exercício dos cargos para os quais foram eleitos a procurar outra missão. Os amuadinhos do PSD que se armam em vítimas não devem ter gostado desta repreensão que, por sinal, ocorre no dia em que, de forma hipócrita, alguém que nos julga sem memória declarou apoio a quem tanto criticou.

O quinto vai para a instituição militar. Por continuar a fazer um esforço para ter papel activo e útil na sociedade madeirense, como demonstram os vários protocolos de cooperação que possibilitam a utilização de drones do Comando Operacional da Madeira em diversos contextos. Com menos espalhafato e tiros também é possível deixar marcas.

Boa Páscoa.