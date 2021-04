Rácio de empréstimos vencidos acima da média nacional

O rácio de empréstimos vencidos das sociedades não financeiras fixou-se nos 3,6% em setembro de 2020, 4,4 p.p. abaixo do valor registado no trimestre homólogo, de acordo com os dados de natureza monetária produzidos pelo Banco de Portugal e que a Direcção Regional de Estatística redifunde esta quinta-feira no novo Boletim Trimestral de Estatística (BTE) dedicado ao 4.º trimestre de 2020

Este indicador apresenta um valor ligeiramente superior à média nacional, que foi de 3,3% no final do 4.º trimestre de 2020.

De acordo com os dados da SIBS, os levantamentos adicionados às compras através de terminais de pagamento automático registaram, no trimestre em análise, uma quebra em termos homólogos de 4,2%, menos acentuada que a observada a nível nacional (-9,3%). No ano de 2020 este indicador recuou 10,3% na RAM.