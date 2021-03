Google assina acordos com media italianos para remuneração dos conteúdos digitais

A Google assinou vários acordos de licenciamento com órgãos de comunicação de Itália, uma decisão que abre caminho para a remuneração dos media italianos através da seleção de determinados conteúdos e que transpõe uma diretiva europeia com dois anos.

Os acordos firmados permitem aos órgãos de comunicação italianos acederem à plataforma Google News Showcase, um programa anunciado em 2020 e que permite a remuneração de órgãos de comunicação social através da seleção de determinados conteúdos que sejam considerados mais enriquecedores.

"Estes acordos representam um passo importante na relação da Google com os media italianos, ao remunerá-los", explicou a gigante tecnológica norte-americana, em comunicado citado pela France-Presse (AFP).

Na sequência destes acordos, o Google News Showcase vai passar a "estar disponível em Itália nos próximos meses", acrescentou o grupo.

São signatários desta adesão à plataforma da Google o RCS MediaGroup, Il Sole 24 Ore, Grupo Monrif, Caltagirone Editore, Il Fatto Quotidiano, Libero, Il Foglio, Il Giornale, Il Tempo, Ciapeople, Edinet, Grupo Corriere, Citynews e Verese Web.

"A remuneração da informação, incluindo os direitos relacionados com a distribuição do conteúdo digital, é uma frente na qual o nosso grupo editorial está na linha dianteira" comentou Giuseppe Cerbone, responsável do principal jornal de economia de Itália, o Il Sole 24 Ore.