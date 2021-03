Mulheres porto-santenses têm um papel fulcral na sociedade

As mulheres porto-santenses têm cada vez mais peso na sociedade. Fomos falar com algumas das mulheres com destaque na ilha dourada como forma de assinalar este Dia Internacional da Mulher. Desde a Assembleia Municipal, passando pela Junta de freguesia, associação de pais e encarregados de educação, advogadas, professoras e outras profissões, as mulheres porto-santenses têm um papel cada vez mais fulcral.

Fátima Silva, presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo disse a propósito deste dia; “estamos de parabéns, mas, no entanto, hoje em dia há algumas mulheres que ainda não conseguiram toda a sua plenitude na igualdade. No entanto, estamos a caminhar no bom sentido”.

Sofia Dias, advogada e actual presidente do PS Porto Santo, salientou ao DIÁRIO, que "as mulheres porto-santenses são um exemplo de coragem e de resiliência para todos. Este Dia da Mulher é dia para lembrar aquelas que são vítimas de violência e ainda um dia de luta, de reforçar politicas de igualdade”.

Sofia Santos, actual vereadora da cultura da Câmara Municipal e também guia turística', referiu que “hoje é o nosso dia". Dia "das mulheres porto-santenses que diariamente lutam na sociedade pelo seu lugar, que dão um pouco de si a todas as pessoas à sua volta e que assim ajudam a comunidade dando sempre o seu melhor”.

Já Sónia Soares, locutora da Rádio Praia e também cantora local há mais 25 anos, referiu a propósito: “o dia da mulher, nos dias de hoje, acaba por ser uma mais-valia, e é bom recordar que este dia deve ser usado para uma reflexão, para as lutas e conquistas das mulheres para a igualdade. Acho que no Porto Santo as mulheres têm um papel fundamental e todas elas têm conseguindo um papel na sociedade local. Dou parabéns a todas elas”.