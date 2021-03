Os últimos dados relativos à demografia do desporto federado na Região revelam que apenas 30% dos praticantes de desporto são do sexo feminino. Este foi um dos dados revelados esta manhã no âmbito do Lançamento dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo pelo Director de Serviços do Desporto Escolar, Elmano Santos.

Na ocasião, o responsável disse que, se fosse para analisar os dados da participação feminina noutras áreas do desporto como o treino e a arbitragem e ainda o dirigismo, verificar-se-ia que essa taxa é ainda inferior: respectivamente 15% e 10%.

O director de serviços referiu ainda que há modalidades desportivas predominantemente masculinas, a começar pelo Futebol, mas também outras como os desportos de combates, motorizado, actividades náuticas, etc. Há mais mulheres a praticar no caso do Voleibol e nas actividades rítmicas expressivas (ginástica, patinagem, dança, etc) no Basquetebol e no Andebol há um equilíbrio.

Elmano Santos salientou também que nos últimos 20 anos, a particação feminina no desporto federado triplicou e acrescentou que a taxa de abandono feminina é superior aos homens.

No caso do desporto escolar, o responsável salientou que 48% dos praticantes são do sexo feminino, e modalidades como atletismo e natação são mais procuradas pelas raparigas do que pelos rapazes.