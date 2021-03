Hotelaria pede apoios semelhantes aos de quem foi obrigado a fechar

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) reiterou hoje que o setor precisa de apoios semelhantes aos dados a quem foi obrigado a fechar e pediu o reforço e continuação das linhas de apoio.

"A hotelaria carece de um perfil de apoios [como o] que tem sido traçado para o resto das indústrias", reiterou hoje a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, durante a apresentação aos jornalistas do inquérito "Balanço 2020 & Perspetivas 2021".

Segundo a responsável, mesmo com a operação parada, a manutenção de uma unidade hoteleira tem custos elevados.

"Porque não fomos obrigados a encerrar, temos de suportar a TSU [taxa social única] dos trabalhadores", exemplificou a responsável.

Adicionalmente, a AHP tem dado nota ao Governo de que as linhas de apoio têm de ser continuadas, bem como robustecidas, nomeadamente a de apoio às empresas exportadoras, à qual, segundo Cristina Sai Vieira, a hotelaria "não conseguiu chegar", porque se esgotou com os pedidos do setor industrial.

"Há medidas necessárias, estamos à espera que elas continuem, tem sido anunciado que assim é, que, de facto, não se vai deixar cair a porta de entrada do turismo em Portugal, que é a hotelaria", afirmou a presidente executiva da AHP.

Segundo o inquérito hoje divulgado, em 2020, 96% dos associados da AHP aderiram ao 'lay off' simplificado, 75% ao apoio à retoma progressiva e 31% à linha de apoio à covid-19 (dotação de 900 milhões de euros).

Os dados recolhidos demonstraram, ainda, que, das unidades de alojamento encerradas em 2020, 76% não deu outra utilidade ao estabelecimento, "porque não houve procura", e 17% destinou a sua utilização a profissionais de saúde.

O inquérito foi realizado entre 04 e 28 de fevereiro, pelo Gabinete de Estudos e Estatística da AHP, junto dos empreendimentos turísticos associados e aderentes ao AHP Tourism Monitors, de todas as regiões do país.