Vitória de Guimarães vence Boavista na abertura da 21.ª jornada da I Liga

O Vitória de Guimarães venceu hoje o Boavista por 2-1, em jogo de abertura da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a equipa vimaranense a regressar aos triunfos na competição.

Em Guimarães, foi o Boavista que se adiantou no marcador, com um golo de Ricardo Mangas, aos 17 minutos, mas o Vitória de Guimarães deu a volta ao resultado com golos de Rochinha, aos 39, e André André, aos 63, de grande penalidade.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães interrompeu uma série de cinco jogos sem vencer na I Liga (três empates e duas derrotas) e está no sexto lugar, com 35 pontos, enquanto o Boavista continua no 17.º e penúltimo lugar, com 18.