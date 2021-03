Terra tremeu em 2020 como nunca registado antes

2020 com o maior número de sismos desde que há registos é a manchete desta edição de domingo, que dá destaque a um grande trabalho sobre a temática em quatro páginas. Assim, da 2 à 5 poderá ler que "um ano após o maior abalo dos últimos 45 anos na Madeira, especialistas relevam o papel de descompressão destes fenómenos na crosta oceânica. No ano passado ocorreram 37 na Região, revela a Rede Sísmica do IPMA". Vale a pena ficar a par desta temática que é a inevitabilidade de vivermos num planeta vivo.

Outros três temas marcam a edição, curiosamente com forte destaque para o Porto Santo. A primeira peça é intitulada Ilha dourada recebe mundiais e mostra uma foto subaquática. Para saber mais leia na página 17.

Idalino Vasconcelos sai de cena é tema político, no qual damos conta que o actual "Presidente da Câmara do Porto Santo anuncia fim da carreira política e critica PSD pela falta de apoio", enquanto noutros municípios "CDS confirma Dinarte em Santana e distancia-se dos social-democratas" e "Calado admite ser candidato pelo Funchal". Saiba toda a actualidade entre as páginas 8 e 11.

Por outro lado, em reacção o Governo avança com estudo sobre ‘gata’. Noticiamos que o "novo programa vai recolher dados sobre a espécie, após a captura ter sido proibida por Bruxelas que reclama há seis anos por dados científicos" e, ainda, que "Pedro Coelho diz que pesca do peixe-espada-preto está em risco". Os temas podem ser lidos nas páginas 6 e 7.

E, em conclusão, uma notícia infeliz. Mais um morto com covid ocorrida ontem, dia em que a "Madeira com mais 59 casos e queixas dos números da DGS" marcam mais um capítulo desta odisseia. Leia na página 12.

