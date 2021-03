Hyundai Kauai: para quem gosta de dar nas vistas!

É uma viatura estilo Suv, espaçosa e confortável, com excelente andamento e com baixo consumo de combustível.

Equipada com motor 1.0 T-GDI de 120 cavalos de potência, a gasolina e caixa manual de 6 velocidades, com garantia de fábrica até Março de 2023. Versão Premium com muito equipamento de fábrica. O seu valor comercial é de 17 500 euros, no Megamotor, podendo recorrer também a um financiamento desde 225,22 euros por mês, sem entrada inicial, dando direito a garantia de 12 meses por mútuo acordo e ainda à possibilidade de retoma mesmo com dívida.

Para saber mais contacte o Megamotor através dos números 291934107,913454545 e 913454540 ou visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço.

Descubra mais veículos em www.megamotor.pt