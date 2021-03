Novo Golf Variant – Mais Golf que nunca

Mais espaço. Mais versatilidade. Mais conforto. E mais conectividade. Com o novo Golf Variant tem tudo o que o apaixona no Golf e ainda mais. Não perca este ícone da mobilidade, tornado ícone digital a partir de 24.900€* e com 5 anos de garantia e descubra o que significa viver com mais Golf que nunca.

*Preço Golf Variant Life 1.0 TSI 115 CV com pintura metalizada (inclui despesas logísticas e de transferência). Limitado ao stock existente. Imagem não contratual. Garantia de 5 anos ou 100.000 km. Consumo médio (l/100km): 5,5; Emissões de CO2 (g/km): 126. Valores sujeitos a alterações em função do equipamento opcional escolhido.

Fale connosco e saiba mais sobre este ícone da mobilidade e do digital:

C. Santos VP | Volkswagen

Contactos: 291 700 570

[email protected]

Caminho do Poço Barral, 31 9000-155 Funchal