Tap, PSP e Bill Gates em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- “Namoradas torturam e matam por 75 mil €: Começa hoje julgamento em Portimão das duas acusadas”

- “Milhões da Champions seguram Jorge Jesus”

- “Francisco Conceição ameaça Marega no onze do FC Porto”

- “Batota nas vacinas tem mais de 10 arguidos”

- “Marcelo exige critérios claros para desconfinamento”

- “Avião da droga hipotecado ao estado”

- “Rapper: Mulher que foi isco para atrair Mota Jr safa-se de homicídio”

- “PRR: Patrões querem mais da bazuca”

Público:

- "TAP adiou um ano e meio pagamento aos bancos das dívidas em moratória"

- "Covid-19: Vacinação de doentes em hemodiálise concluída"

- "Decisão de adiar sete dias segunda dose de vacina pode acontecer esta semana"

- "Brasil-Portugal: Bilhetes de voo humanitário chegaram aos 1350 euros"

- " Opinião: O velório da palavra segundo Manuel Soares"

- "Ciência e Tecnologia: José Manuel Mendonça vai liderar Conselho Nacional"

- "Inverno chinês regista o dia mais quente da sua história"

- "'Bazuca' europeia: Empresas não aprovam plano de distribuição das verbas"

- "Parque do Coa: Aida Carvalho continua plano inacabado de Bruno Navarro"

- "Liga dos Campeões: Bayern goleia Lazio em Roma e Giroud dá vitória ao Chelsea frente ao Atlético Madrid"

- "Análise de Pedro Henriques: Benfica tem tantas razões de queixa dos árbitros como os seus principais rivais"

Jornal de Notícias:

- "Polícias não recebem desde setembro serviço prestado nas centrais do 112"

- "Sondagem da AXIMAGE para JN/DN/TSF: 82% querem escolas fechadas mais 15 dias"

- "Ordenamento do estuário do Douro esquecido"

- "Vila Verde: Estado indemniza família por lentidão na Justiça"

- "Lei vai permitir arrendamento administrativo de floresta"

- "PGR abre inquérito ao avião da droga"

- "Bragança: Mãe deixa filhos por querer morar em Lisboa"

- "Liga: Duelo de meninos num clássico dos grandes"

- "Benfica: Jesus volta a apostar em Lucas Veríssimo"

Inevitável:

- "Confrontos: Ascenso Simões. O paladino socialista do Twitter que vai de polémica em polémica // Ricardo Araújo Pereira e Luís Osório. Uma divergência que vem de trás"

- "SNS. Profissionais de saúde fizeram mais de 2 milhões de horas extra em janeiro"

- "Covid-19. Todas as regiões fora do patamar de risco muito elevado"

- "Pandemia. Bruxelas exige reabertura de fronteiras a seis países europeus"

- "PRR. Empresas questionam falta de visão estratégica do plano"

- "EUA. A 'telenovela' da família Guzmán ainda não acabou"

- "André Jordan distinguido com a Ordem do Império Britânico"

- "Gripe aviária. Polónia abate cinco milhões de galinhas"

- "O sexo de hoje. Porque fazem as novas gerações cada vez menos sexo?"

Diário de Notícias:

- "Tratamento da fertilidade alargado a mulheres com mais de 40 anos para compensar atrasos por causa da pandemia"

- "82% querem ensino fechado mais duas semanas"

- "Epidemiologista: 'Custo social para as crianças é maior do que o risco de abrir as escolas'"

- "Caso dos brasões: Há acordo entre Câmara de Lisboa e peticionários"

- "Estado de emergência: Marcelo e Costa mantêm confinamento geral sem alterações"

- "A contínua falsa partida do Iraque e a adiada saída dos Estados Unidos"

- "The Gift lançam REV - uma espécie de TV privada da banda de Alcobaça"

- "Bruno Fernandes: O três em um que quer devolver o United aos dias de glória"

- "Voluntariado: 'Onde nos sentimos seguros é em casa, e a casa de um sem-abrigo é a rua'"

Negócios:

- "Despacho deixa inspetores do trabalho de mãos atadas"

- "Entrevista Bill Gates: 'Próxima geração de empresas inovadoras' estará em países pró-clima"

- "Vodafone: Portugal avança nos serviços financeiros"

- "TAP adia entrega do plano em Bruxelas e cortes salariais"

- "SaltPay traz 40 milhões e 180 empregos para o Porto"

- "Produtora SPi cresce 500% com Netflix e HBO"

- "Bial 'à pinha' prepara expansão na Trofa"

- "Suplemento mobilidade elétrica e híbrida"

A Bola:

- “Foco em Al Musrati: Médio líbio do SC Braga está na lista de reforços do Benfica para 2021/2022”

- “Andebol: Quintana continua em estado ‘muito grave’”

- “Sporting: TAD decide hoje sobre Palhinha”

- “’Depois dos jogos eram dores impressionantes’, Jackson Martínez”

Record:

- “Jesus não se demite: Técnico recusa fazer a vontade a Vieira”

- “Sporting: Palhinha garantido no dragão”

- “FC Porto: Otávio titular”

- “Andebol: Quintana homenageado por Benfica e Sporting”

O Jogo:

- “Francisco, o agitador: Os números não mentem: É o mais hiperativo dos jogadores de Conceição”

- “Finanças: UEFA diz que futebol devolve 1,6 mil M€”

- “Andebol: Todos por Quintana”

- “Benfica: Pandemia adiou expansão no exterior”

- “Vieira e Jesus: Divórcio não está na mesa”

- “Sporting: Euro Sub-21 traz estrelas europeias”

- “Braga: Moura renovou contrato”