Um ano de covid-19 na Europa, imunidade de grupo em Agosto e outros destaques dos jornais

Correio da Manhã:

- "Covid rouba 104 mil empregos: Desemprego dispara apesar dos apoios do Estado"

- "Imunidade de grupo atingida em agosto"

- "Desconfinamento começa pelas escolas"

- "Bispos esperam ter celebrações na Páscoa"

- "15 concelhos em risco extremo de contágio"

- "Marítimo-FC Porto (1-2): Filho de Sérgio salva dragão"

- "150 milhões: Benfica forçado a vender jogadores"

- "Guarda-redes da seleção nacional e do FC Porto: Coração trai craque do andebol"

- "Voo de avião da droga custa 170 mil euros: PJ pede à justiça brasileira provas contra portugueses"

- "1,9 milhões recebem: Aumento extra das reformas pago a partir de hoje"

- "Lisboa: Homem de 71 anos julgado por 133 crimes de abusos de menores"

- "Diretor-geral sem concurso: Nomeação polémica no Ministério da Defesa"

Público:

- "Alunos do 1.º e 2.º ano do básico devem ser os primeiros a voltar à escola"

- "O Grito: A mensagem que Munch escondeu"

- "'Voo humanitário:' Quem regressa do Brasil sem bilhete da TAP paga 800 euros"

- "Justiça: João Loureiro intermediou a venda de lugares no avião"

- "Liceu Camões: PJ investiga ataques racistas em sessão de estudantes"

- "Ambiente: Um terço dos peixes de água doce está ameaçado de extinção"

- "Televisão: Com o Star, o Disney+ já não é só para miúdos: mais de 40 séries e 250 filmes novos e antigos"

- "Investigação: A pintura rupestre mais antiga da Austrália tem 17.300 anos e representa um canguru"

Jornal de Notícias:

- "Hospitais recusam contratar médicos estrangeiros"

- "Governo já está a traçar estratégia de desconfinamento faseado"

- "Marítimo 1-2 FC Porto: Descontos com máximo rendimento"

- "Andebol: Quintana luta pela vida após paragem cardíaca"

- "Despedidos 250 trabalhadores desde o fecho das cantinas escolares"

- "Fronteiras: Autarcas e populações reclamam a reabertura"

- "Bragança: Mãe deixa cinco crianças sozinhas e viaja para Lisboa"

- "Droga: Empresários no avião a convite de João Loureiro"

- "Norte: Estado aprova três milhões no restauro de sete monumentos"

Inevitável:

- "Intensivistas traçam linhas vermelhas: 285 camas para doentes covid-19 e o dobro para doentes não covid"

- "Sindicato da PSP diz que se 'dá prioridade aos amigos e conhecidos na vacinação'"

- "Daft Punk. 28 anos depois, a dupla retrofuturista chega ao fim"

- "Apagão pela educação. Professores desligam computadores em protesto"

- "Burnout nos profissionais de saúde. 'Temos vivido as nossas agruras e as do país inteiro'"

- "Galp. Com prejuízos de 42 milhões em 2020, propõe cortar dividendos"

- "Embaixador italiano e guarda-costas assassinados na RD Congo"

Diário de Notícias:

- "Dia 1 da pandemia na Europa: Há um ano, a covid lançava as raízes do caos em Itália"

- "Estado de emergência: Governo tenta fugir a pressões para reabrir escolas a 2 de março"

- "Falhas na GNR e na PSP. Ministério desvalorizou auditoria da IGAI. BE quer respostas"

- "Jardim da Estrela: Obra de restauro arranca com demolição de chalet histórico"

- "Confinamento atira mais mulheres, jovens e lisboetas para o desemprego"

- "23 de fevereiro: O dia em que Espanha se uniu em torno do rei Juan Carlos"

- "Bagão Félix desafia Vieira a dar a cara e explicar crise no Benfica sem demagogia"

- "HBO: Quatro episódios que prometem acabar de vez com Woody Allen"

Negócios:

- "Portugal está ao nível de países que já começaram a desconfinar"

- "Pais podem deixar de teletrabalhar na próxima semana"

- "União entre Mota-Engil e Teixeira Duarte derrota espanholas"

- "Híbridos 'plug-in' vão ser as 'estrelas' deste ano"

- "Galp admite investir em renováveis fora da Ibéria"

- "Futebol em Portugal tem retorno social de 1,7 mil milhões"

- "Covid adiou compra de casa e deu força ao arrendamento"

- "As entrelinhas do relatório que põe Lourenço em xeque"

Record:

- "Vieira quer que Jesus saia: Não vai despedi-lo, mas aceitará pedido de demissão"

- "Marítimo-FC Porto (1-2): Dragão ainda sonha"

- "Sporting: Plata pode voltar"

- "Andebol: Força Quintana!: Jogador está nos cuidados intensivos em coma induzido"

- "Itália: Juventus-Crotone (3-0): Bis de Ronaldo"

O Jogo:

- "Marítimo-FC Porto (1-2): Em nome do pai: Francisco Conceição entrou e sofreu penálti que mantém o dragão na corrida ao título"

- "Andebol: Quintana em coma induzido"

- "Sporting: Porro é para renegociar"

- "Benfica: Darwin promete levantar-se"

- "Braga: Plazon acelera guerreiros"

- "V. Guimarães: Pinto Lisboa exige resposta imediata"

A Bola:

- "Por Quintana: Guarda-redes do FC Porto e da seleção de andebol luta pela vida e deixa país desportivo em suspenso"

- "Marítimo-FC Porto (1-2): Até ao fim"

- "Benfica: Plantel em brasa"

- "Sporting: Bola pouco parada"

- "Itália: Juventus-Crotone (3-0): Mais um bis de Ronaldo"