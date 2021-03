Preço das casas para arrendar na Madeira desce para 8,3 €/m2

"Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira descem 0,4% em Fevereiro, fixando-se em 8,3 euros por metro quadrado (m2)", diz o portal Idealista.pt, que aponta ao Funchal como 'barómetro' que condiciona todos os preços na Região. "Em relação à variação anual, os preços subiram 6,9% no últimos 12 meses, segundo o índice de preços do idealista", afiança.

Segundo este portal, "o Funchal apresentou uma descida de 2% custando o preço do metro quadrado 8,5 euros. Em comparação com o resto do país, o arrendamento registou uma descida de 0,6% durante Fevereiro, situando-se em 11,1 euros/m2", destaca.

Durante o mês que agora findou, "os preços das casas para arrendar desceram na Área Metropolitana de Lisboa (-1%), na Região Autónoma da Madeira (-0,4%) e na Região Autónoma dos Açores (-0,1%). Por outro lado, foi no Alentejo onde se assistiu a uma maior subida dos preços, sendo a subida de 4,1%, seguida pelo Centro (1%) e Algarve (0,9%). No Norte os preços mantiveram-se estáveis", informa.

Madeira em 4.º

Acrescenta ainda que por regiões NUTS II, a "Área Metropolitana de Lisboa, com 12,7 euros por m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Norte (9,3 euros por m2), Algarve (9,1 euros por m2), e Região Autónoma da Madeira (8,3 euros por m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (6,4 euros por m2), o Alentejo (6,8 euros por m2) e a Região Autónoma dos Açores (7,5 euros por m2) que são as regiões mais baratas".

Quinta maior descida

Em termos de distritos/regiões autónomas (NUTS III), "analisados, os maiores aumentos em Fevereiro tiveram lugar em Santarém (4%), Viana do Castelo (2,2%) e Leiria (1,7%). Seguem-se na lista Viseu (1,2%), Coimbra (1,1%), Faro (0,9%), Porto (0,7%), Setúbal (0,3%) e Ilha de São Miguel (0.2%)", enquanto que "no sentido contrário, desceram em Braga (-3,7%), Castelo Branco (-3,3%), Lisboa (-0,9%), Aveiro (-0,7%) e Ilha da Madeira (-0,4%)".

E acrescenta: "De referir que o ranking dos distritos mais caros para arrendar casa é Lisboa (13 euros por m2), seguido pelo Porto (10 euros por m2), Faro (9,1 euros por m2), Setúbal (8,5 euros por m2) e Ilha da Madeira (8,3 euros por m2). Arrendar casa na Ilha de São Miguel custa 7,9 euros por m2, em Aveiro 7,2 euros por m2, Coimbra 6,9 euros por m2 e Braga 6 euros por m2. Os preços mais económicos encontram-se em Castelo Branco (4,8 euros por m2), Viseu (4,9 euros por m2), Santarém (5,1 euros por m2), Viana do Castelo (5,4 euros por m2) e Leiria (5,9 euros por m2).

Funchal com segunda maior descida, mas terceira mais cara

Já o "preço de arrendamento desceu em 6 capitais de distrito, com Aveiro (-5,9%) e o Funchal (-2%) a liderar a lista", afirma. "A acompanhar esta descida de preços seguem-se Ponta Delgada e Leiria (-1,7% em ambas as cidades), Braga (-1,5%) e Lisboa (-0,5%). Por outro lado, os preços aumentaram em Castelo Branco (5,5%), Viana do Castelo (5,1%), Viseu (3,2%), Faro (2,8%), Setúbal (1,9%), Santarém (1,6%), Coimbra (1,5%) e Porto (0,8%)".

Por outro lado, "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 13,6 euros por m2. Porto (10,7 euros por m2) e Funchal (8,5 euros por m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Já as cidades mais económicas são Castelo Branco (4,7 euros por m2), Viseu (4,9 euros por m2) e Santarém (5,1 euros por m2)".

Índice de preços imobiliários do idealista

Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados ​​os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.

Incluímos ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.