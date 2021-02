Autarquia de Machico apoia famílias carenciadas do concelho

A Câmara Municipal de Machico volta a apostar na ajuda social para melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes em tempo de pandemia, através da doação de bens alimentares e de primeira necessidade.

A proposta foi aprovada esta quarta-feira, 24 de Fevereiro, e o projecto será desenvolvido até 31 de Dezembro deste ano, junto das famílias em situação de vulnerabilidade financeira residentes no concelho.

Serão entregues cabazes mensais a agregados familiares devidamente sinalizados pelo Gabinete de Apoio Social durante três meses, podendo este período ser renovado.

A par das famílias que receberão bens de primeira necessidade, a economia locar sairá beneficiada, já que é intenção da Autarquia adquirir os artigos nas empresas do concelho.

Os munícipes interessados em usufruir deste apoio deverão apresentar ao Gabinete Social da Autarquia uma série de documentos., nomeadamente:

• Fotocópia do bilhete/ Cartão de Cidadão;

• Fotocópia do cartão de contribuinte;

• Atestado de residência e da composição do agregado familiar emitido pela Junta de Freguesia da residência, com indicação do tempo de residência e respectivas datas de nascimento;

• Documentos comprovativos dos rendimentos do agregado familiar do requerente, nomeadamente:

• Declaração do IRS do ultimo ano acompanhado com a respectiva nota de liquidação;

• Fotocópia do recibo de pensão anual, caso o requerente ou qualquer membro que componha o agregado familiar se encontre nessa situação;

• Declaração emitida pela Segurança Social, comprovativa dos rendimentos auferidos pelo requerente, pelos membros que compõem o agregado familiar, ou de que não auferem quaisquer rendimentos sociais;

• Documento comprovativo da situação de desemprego ou “Lay-off";

• Os últimos 3 recibos de vencimento de todos os elementos do agregado familiar que possuam emprego ou que trabalhem por conta própria;