Ricardo Fonseca e Duarte Santos de volta ao palcos internacionais

Os madeirense Ricardo Fonseca e Duarte Santos estão de regresso ao palcos do andebol internacional.

A dupla de árbitros foi recentemente nomeada pela Federação Europeia de Andebol EHF para dirigir o encontro da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol masculino entre os franceses do Paris SG e os húngaros do RK Celje Pivovarna Laško e que tem lugar em Paris no próximo dia 8 de Abril.

De referir que a dupla madeirense está afastada dos jogos internacionais desde Janeiro, depois da lesão sofrida por Ricardo Fonseca durante o Campeonato do Mundo de andebol masculino, que teve lugar no Egipto.

Ricardo Fonseca e Duarte Santos regressaram aos 'pavilhões' recentemente tendo dirigido o encontro do Madeira Andebol SAD e o Vitória de Setúbal a contar para a o Campeonato Nacional da I Divisão masculina.

Desta feita e com a lesão debelada, eis o regresso dos árbitros madeirenses ao palcos do andebol europeu.

De referir que Ricardo e Duarte estão nomeados para integrar a lista de árbitros a marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, que arranca dia 23 de Julho.