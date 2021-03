20 pessoas realojadas na Pousada da Juventude devido ao mau tempo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou há instantes que 20 pessoas foram realojadas na Pousada da Juventude na sequência do mau tempo que se tem feito sentir na Madeira.

Tratam-se de seis famílias, sobretudo de Santa Maria Maior, que vivem em habitações degradadas.

Miguel Albuquerque salientou o facto de não existirem vítimas a lamentar.

O chefe do executivo regional revelou que, até à data, os serviços de Protecção Civil foram alertados para um total de 117 ocorrências, 93 no Funchal, 13 em Câmara de Lobos, 13 na Ribeira Brava, 13 em Machico e cinco em Santa Cruz.

O índice de pluviosidade mais elevada verificou-se no Funchal, com cerca de 123.8 milímetros - valor extremo em uma hora no Observatório, tal como o DIÁRIO fez referência esta manhã - provocando várias inundações e alguns danos.

"Nas últimas 24 horas deu-se uma situação anormal, que nunca foi constatada no nosso tempo de vida", disse o governante.

O presidente do Governo Regional falava, esta manhã, na Protecção Civil, onde fez um balanço do temporal que tem assolado a Madeira nas últimas horas.