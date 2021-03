Google Maps actualizado com recurso a inteligência artificial

A Google anunciou ontem que está a "trazer mais de 100 melhorias com tecnologia" de inteligência artificial (IA) para o Google Maps, para que o utilizador obtenha informações mais precisas e actualizadas.

Entre as melhorias está a navegação em ambientes interiores com o Live View e encontrar mais opções ecológicas para se movimentar, refere a tecnológica, em comunicado.

A atualização do Google Maps vai permitir também planear com antecedência "com mais informações sobre o clima e a qualidade do ar", refere a empresa.

Este conjunto de actualizações vão ser disponibilizadas em vários países, sendo que "algumas das mesmas chegarão brevemente a Portugal", adianta.