Madeira regista 30% da ocupação hoteleira

O secretário regional do Turismo e Cultura disse esta tarde aos jornalistas que a taxa de ocupação hoteleira para a quadra da Páscoa situa-se nos 30%.

As palavras aconteceram à margem da entrega da certificação do Madeira Safe to Discover ao Hotel Quinta Alegre, uma unidade de turismo local, situada na freguesia do Estreito da Calheta, um pequeno hotel de campo de 29 quartos, localizado bem no meio das vinhas, tendo neste momento 15% de taxa de ocupação.

Eduardo Jesus reconheceu que não é um valor que se enquadre no histórico que a Madeira habitualmente regista, mas fruto do quadro pandémico e das restrições em vigor nos países emissores como Alemanha e Reino Unido é o possível.