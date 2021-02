A semana termina com mais um dia sem maiores dificuldades no trânsito, segundo demostra o Google Maps e as camaras da Via Litoral. Não há grandes filas nos acessos ao Funchal e na via rápida o trânsito flui em ambos os sentidos, devendo apenas contar com alguma espera possivelmente nas entradas e saída, mas nada de muito demorado.