Saiba o que hoje é notícia

A vacina anticovid-19 da AstraZeneca volta hoje a ser administrada em Portugal continental, uma semana depois de ter sido suspensa devido a relatos em vários países de casos de coágulos sanguíneos.

A região autónoma da Madeira voltou a utilizar esta vacina logo na sexta-feira, um dia depois do anúncio da retoma da vacinação pelas autoridades de saúde nacionais, enquanto os Açores avançaram no sábado.

Segundo dados da última semana, o país já tinha recebido cerca de 400 mil doses desenvolvidas pelo laboratório sueco e pela Universidade de Oxford, das quais foram administradas 230 mil, ficando 170 mil guardadas em armazém.

Desde o início da vacinação, Portugal administrou 1.348.331 vacinas contra a covid-19 até domingo: 902.527 de primeira dose e 445.804 de segunda dose.

Desde março de 2020, Portugal registou 16.768 mortes associadas à covid-19 e 817.530 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença.

Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel reúne-se com os ministros-presidentes dos estados federados para voltar a aplicar medidas mais duras para tentar travar o que será uma terceira vaga da pandemia.

Merkel disse, na sexta-feira, que vai ser aplicado um "travão de emergência" e introduzidas algumas das restrições anteriormente levantadas, porque a pandemia no país está "em crescimento exponencial".

A taxa de incidência nos últimos sete dias e por 100.000 habitantes excedeu a marca simbólica de 100 a nível nacional no domingo, ao atingir 103,9, de acordo com o Instituto Robert Koch de Vigilância Sanitária.

Nos últimos dias, a incidência na Alemanha tem estado a subir de forma significativa: 86,2 na quarta-feira, 90 na quinta, 95,6 na sexta e 99,9 no sábado, face aos 79 casos por cada 100.000 habitantes no domingo passado e aos 65 de há duas semanas.

O fator de transmissão (Rt) está agora em 1,22, o que significa que cada 100 infetados contagiam, em média, 122 pessoas.

Desde o início da pandemia, a Alemanha registou mais de 2,6 milhões de casos de infeção e 74.664 mortes associadas à covid-19.

Hoje, também é notícia:

Cultura

O Livro Verde do Património Cultural Europeu é lançado pela Europa Nostra, numa sessão que vai contar com apresentação do coordenador do grupo sobre Património e Alterações Climáticas do ICOMOS, Andrew Potts.

O livro verde pretende interligar o Património Cultural ao Pacto Verde Europeu, incluindo uma série de recomendações para líderes políticos e para responsáveis por instituições do setor.

O Livro Verde do Património Cultural Europeu foi produzido pela organização Europa Nostra em cooperação com o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e com a Rede do Património Climático, com contributos de membros da Rede Europeia do Património e apoio do Instituto do Banco Europeu do Investimento.

Desporto

A seleção portuguesa de futebol viaja para Turim, em Itália, onde vai preparar a receção ao Azerbaijão, no arranque da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

A comitiva lusa viaja para a cidade transalpina às 10:00 (hora de Lisboa), estando o primeiro treino agendado para as 17:30 (16:30 em Portugal), à porta fechada, com vista ao embate de quarta-feira, com os azeris, o primeiro do Grupo A de apuramento.

O defesa do Sporting Luís Neto será um dos atletas que vão seguir para Itália, depois de no domingo ter rendido Pepe na convocatória portuguesa, face à indisponibilidade física do central do FC Porto.

Esta foi a segunda alteração nos convocados de Fernando Santos, depois de José Sá, guarda-redes dos gregos do Olympiacos, ter substituído Rui Patrício, guardião dos ingleses do Wolverhampton.

Economia

A fábrica de automóveis da Autoeuropa, em Palmela, inicia a suspensão da produção, que se deverá manter até 28 de março, devido à "escassez de semicondutores".

Esta escassez traduz-se na "perda de 5.700 automóveis", conforme anunciou a empresa do grupo Volkswagen.

A Autoeuropa disse que a distribuição condicionada de condutores não tinha ainda perturbado a atividade na fábrica de Palmela, mas "obriga agora a cancelar todos os turnos de produção entre os dias 22 e 28 de março".

A empresa prevê retomar a produção no turno da noite, às 00:00 do dia 29 de março.

Internacional

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, inicia uma visita de dois dias à China, num momento em que a Rússia e os Estados Unidos atravessam uma grave crise diplomática.

Esta crise está a ser sobretudo marcada pela classificação de "assassino" que o Presidente norte-americano, Joe Biden, fez ao seu homólogo russo, Vladimir Putin.

A crise surgiu depois de os serviços de informações norte-americanos terem acusado Vladimir Putin de ter dado instruções para ações de interferência nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

A Agência Espacial Russa (Roskosmos) vai tentar lançar o foguete Soyuz a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, após dois adiamentos.

O Soyuz deveria ter sido lançado no sábado, mas a agência espacial russa adiou o evento para domingo, devido a uma "sobretensão" detetada antes do lançamento, de forma a "não correr riscos".

Horas depois, anunciava novo adiamento por 24 horas, devido a "um problema técnico".

O foguete deve colocar em órbita 38 satélites de 18 países, entre os quais Coreia do Sul, Japão, Canadá, Arábia Saudita, Alemanha, Itália, Espanha e Brasil, bem como o 'Challenge-1', o primeiro aparelho 100% fabricado na Tunísia e criado pelo grupo de telecomunicações Telnet.

O lançamento está previsto para as 06:07, hora de Lisboa.

Lusofonia, África e comunidades

Os mais de oito milhões de alunos do 1.º ao 12.º anos que iniciam as aulas em Moçambique vão encontrar um cenário diferente, devido à covid-19, com turmas divididas e aulas em grupos alternados e aos sábados.

Deste total, cerca de dois milhões de crianças são da primeira classe e vão à escola pela primeira vez.

De acordo com as novas regras, o número de alunos numa sala não deve ultrapassar os 25, para permitir um distanciamento de 1,5 metros, o que vai implicar a divisão de turmas, tendo em conta a sobrelotação que normalmente caracteriza as salas de aula no país, que chegam a ter 75 estudantes.

Algumas disciplinas foram suprimidas e também foi reduzido em meia hora o tempo letivo por dia, passando de um máximo de cinco horas para quatro horas e meia.

País

O recolher obrigatório na Madeira, imposto devido à pandemia da covid-19, termina hoje na região.

O Governo Regional da Madeira tinha imposto recolher obrigatório às 19:00 nos dias úteis e às 18:00 ao fim de semana.

Além da proibição de circulação na via pública entre as 19:00 e as 05:00 do dia seguinte durante a semana e entre as 18:00 e as 05:00 do dia seguinte ao fim de semana, as atividades comerciais, industriais e de serviços, tal como a restauração, tinham de encerrar durante a semana às 18:00 e aos fins de semana às 17:00.

O horário de entrega de refeições ao domicílio terminava até às 22:00, todos os dias da semana.

Também na Madeira, o vice-presidente do Governo Regional é ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o contrato de concessão da Zona Franca.

Em 2017, a Zona Franca foi concessionada à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) por ajuste direto, por findar o primeiro contrato celebrado entre a região e aquela empresa.

Dois anos depois, o Tribunal de Contas considerou que a contratação da SDM por ajuste direto estava "ferida de ilegalidade" porque não observou regras das concessões de serviços públicos.

A Comissão Europeia iniciou, então, um processo de infração contra Portugal por considerar que a atribuição do contrato para gestão e exploração da Zona Franca poderia infringir as regras da adjudicação de contratos de concessão.

No final de 2020, o governo madeirense formalizou a compra de 51% do capital privado da SDM, num investimento de 7,3 milhões.

Na semana passada, várias instalações do governo madeirense e a SDM foram alvo de buscas pela Polícia Judiciária relacionadas com a adjudicação da concessão de exploração da Zona Franca.

Presidência portuguesa na União Europeia

As capitais portuguesa e belga são hoje palco de várias reuniões de ministros da União Europeia (UE) -- Competitividade, a partir de Lisboa, Negócios Estrangeiros, Agricultura e Pescas, a partir de Bruxelas.

O ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, preside, a partir de Lisboa, à reunião por vídeoconferência dos ministros responsáveis pela Competitividade dos 27 Estados-membros, com a agenda dominada pelo conceito de autonomia estratégica, que visa promover uma economia europeia mais capaz de resistir a crises e mais competitiva.

Sensivelmente à mesma hora, em Bruxelas, os ministros dos Negócios Estrangeiros reúnem-se para discutir as relações com a Turquia e para trocarem impressões com a Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, sobre "multilateralismo baseado em regras".

Também em Bruxelas, os ministros da Agricultura reúnem-se presencialmente sob presidência da ministra Maria do Céu Antunes, com a reforma da Política Agrícola Comum (PAC) no centro da agenda.

Também em Bruxelas, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, dirige os trabalhos do Conselho das Pescas, também presencial e dominado pelas negociações, num impasse, com o Reino Unido para as capturas nos 'stocks' partilhados em águas do Atlântico Nordeste.

Perante a possibilidade de não haver acordo entre Bruxelas e Londres até fim do mês, a Comissão Europeia deverá avançar com um plano de contingência para que as atividades de pesca em águas britânicas não sejam interrompidas.

Sociedade

O Dia Mundial da Água é assinalado em Portugal com iniciativas em vários pontos do país, para alertar as populações e os governos para a urgente necessidade de preservação e poupança deste recurso natural.

Entre as várias iniciativas está uma sessão digital, na qual é esperado o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, o Grupo AdP - Águas de Portugal apresenta alguns projetos de inovação em curso.

No mesmo encontro virtual está prevista a assinatura de um protocolo de financiamento relativo a novos projetos com o Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) desafia os portugueses a "fechar a torneira" durante uma hora, entre as 22:00 e as 23:00. A campanha "H2off" pretende mobilizar as pessoas a não abrirem as torneiras nesse período, uma forma de tomarem consciência da importância da água.

O Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, em colaboração com a Águas de Portugal, promove o ciclo de conversas "A Última Gota", com transmissão em direto através da sua página no You Tube.