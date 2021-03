Há equipamentos na Empresa de Electricidade da Madeira que não têm reparação

As duas descargas eléctricas atmosféricas que ontem e hoje atingiram a rede de energia eléctrica que abastece toda a ilha da Madeira causaram vários danos em equipamentos da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), alguns dos quais irreparáveis.

Garantia dada esta tarde pelo Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que também tutela a ‘elétrica madeirense’.

“Há equipamentos que estão muito danificados”, começou por apontar, para logo admitir que alguns desses equipamentos não é possível fazer reparação. “Há uns que vão obrigar à aquisição de novos equipamentos “, afirmou.

Apesar do contratempo, congratulou-se com o célere restabelecimento do fornecimento eléctrico em toda a ilha após os dois apagões.

Tudo culpa da “grande quantidade de descargas eléctricas [atmosféricas]” que entre ontem e hoje proporcionou “cerca de 28 mil descargas eléctricas” que acabaram “por danificar muitos equipamentos eléctricos”.

O ‘festival electrizante’ acabou por ter particular impacto na EEM e exigir “grande trabalho” dos seus profissionais na reposição de energia eléctrica que foi dificultada pelas sobrecargas que foram originando e pelo continuar de descargas eléctricas [atmosféricas] que aconteceu durante a noite.