PCP propõe audição parlamentar sobre a eficácia do Plano Regional para a Inclusão da Pessoa Sem-Abrigo

O deputado do PCP, Ricardo Lume, entregou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um requerimento para a realização de uma audição parlamentar, com o objectivo de analisar a eficácia do Plano Regional para a Inclusão da Pessoa Sem-Abrigo.

"Num quadro de crise económica e social a problemática das pessoas sem-abrigo, quer numa linha preventiva, quer numa perspectiva resolutiva, colocam desafios e exigências de responsabilidade política ao poder regional. Exigem-se políticas específicas, num quadro de uma estratégia de intervenção social, com respostas propositivas na planificação do que são deveres e competências da Região Autónoma da Madeira", disse.