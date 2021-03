CDS apresenta voto de louvor a agente herói da PSP

O Grupo Parlamentar do CDS vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de louvor ao agente da PSP, João Manuel Aguiar Ramos, que salvou duas pessoas no mar da Ponta do Sol, a 19 de Março, Dia do Pai.

O voto de louvor será apreciado na Sessão Plenária da ALM e surge pelo heroísmo demonstrado pelo agente da PSP que é também pescador de caiaque nos tempos livres e que enfrentou “um mar tão revolto” para salvar dois turistas.

“Aos 46 anos, João Manuel Aguiar Ramos soma já 22 anos de serviço na Polícia de Segurança Pública e é reconhecido pela sua lealdade, determinação, bem como pelo seu espírito de missão, profissionalismo e competência”, escreve o CDS, salientando que mais uma vez, a Polícia de Segurança Pública “prestigiou a nossa Região, através do agente João Ramos que, pelo seu acto heroico no Dia do Pai, revelou uma coragem e uma humanidade que em muito ultrapassou as obrigações profissionais”.

“Confrontado com duas pessoas em pânico, caídas no mar, o agente da esquadra da Ponta do Sol não hesitou e munindo-se de uma boa dose de coragem, entrou naquele mar disposto a tudo para salvar vidas”, refere a nota do Grupo Parlamentar do CDS, salientando que foi preciso apenas meia hora para furar a rebentação e resgatar do afogamento uma turista polaca e um guia que estavam em apuros.

“Esta sua determinação e coragem, para além de encher de orgulho o seu filho de 10 anos, valeu-lhe a atribuição futura do Prémio Segurança Pública, um reconhecimento pela superior abnegação e valentia. Este prémio foi criado em 1988 e já foi atribuído a 187 Polícias”, adianta ainda o CDS.