Selecção portuguesa viaja para jogar com Azerbaijão qualificação do Mundial

A seleção portuguesa de futebol viaja para Turim, em Itália, onde vai preparar a receção ao Azerbaijão, no arranque da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

A comitiva lusa viaja para a cidade transalpina às 10:00 (hora de Lisboa), estando o primeiro treino agendado para as 17:30 (16:30 em Portugal), à porta fechada, com vista ao embate de quarta-feira, com os azeris, o primeiro do Grupo A de apuramento.

O defesa do Sporting Luís Neto será um dos atletas que vão seguir para Itália, depois de no domingo ter rendido Pepe na convocatória portuguesa, face à indisponibilidade física do central do FC Porto.

Esta foi a segunda alteração nos convocados de Fernando Santos, depois de José Sá, guarda-redes dos gregos do Olympiacos, ter substituído Rui Patrício, guardião dos ingleses do Wolverhampton.