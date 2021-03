ONG francesa vem à Madeira realizar campanha ambiental

A Organização Não Governamental (ONG) francesa ‘Wings of the ocean’ que desenvolve acções para a protecção dos ecossistemas costeiros da poluição por plásticos e sensibiliza a população para as causas e consequências do impacto humano na vida marinha, vem à Madeira realizar uma campanha ambiental através do veleiro ‘Kraken’, que transporta 30 velejadores voluntários com a missão de limpar o plástico do mar e estabelecer parcerias com estruturas de reciclagem.

A tripulação pretende encontrar associações locais, activistas ambientais, e estruturas políticas para efectuar operações de limpeza ao redor da costa da Ilha, e uma campanha de sensibilização para a juventude local durante todo o mês de Abril.

A ‘Wings of the Ocean’ vai juntar-se a vários parceiros locais, incluindo o ‘Ocean devotion Madeira’ e o hub da Sustainable Ocean Alliance, criado por três biólogas marinhas que está, desde sua criação, Abril de 2020, a conduzir acções de sensibilização ambiental sobre o mar e o ambiente em geral, cuja missão é tornar a educação acessível a todos e sensibilizar para a causa ambiental através de workshops e várias ações de limpeza e parcerias.

Um dos projectos pensados para desenvolver na Madeira, em parceria com o grupo 'Ocean Devotion Madeira', é a limpezas de praias e uma exposição artística e educativa, criada a partir do lixo recolhido.