Está sobretudo verde o mapa em tempo real da Google na área do Funchal, com a via rápida a permitir a circulação sem grandes constrangimentos. As eventuais demoras serão nas saídas e entradas, particularmente nos acessos no nó da Pereira Júnior, junto à descida para o Campo da Barca, nos Viveiros e em Santo António. Em São Martinho a maior pressão da manhã é em direcção ao Funchal, o mesmo acontecendo nas entradas em Câmara de Lobos e na Boa Nova.