Estratégia de Cláudia Monteiro de Aguiar para o Turismo aprovada em Bruxelas

A Comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu aprovou, hoje, o relatório da autoria da eurodeputada do PSD intitulado: “Estabelecer uma estratégia da UE para o turismo sustentável”.

A presidente da ‘Task Force’ para o Turismo, Cláudia Monteiro de Aguiar, explica que esta estratégia para o turismo e viagens assenta em 4 Rs: “restabelecer planos de resposta à Covid-19, recentrar a política de governação no quadro da União, reforçar a necessidade e os apoios que permitam a transição para um turismo sustentável, responsável e inteligente e, por último, repensar a indústria, posicionando-a e enquadrando os desafios do futuro.”

Numa altura em que a Europa – o primeiro destino turístico do mundo – recebeu, em 2020, menos 70% de turistas internacionais comparativamente ao ano anterior e a Organização Mundial do Turismo aponta que a recuperação do sector não se fará antes de 2023, a eurodeputada Social-democrata defende que o turismo “precisa urgentemente de medidas e protocolos sanitários e de higiene comuns em todas as modalidades de transporte (em particular formulários de localização comuns e digitais), da realização de testes à partida como regra, da quarentena como excepção e num período de dias iguais em toda a União, da criação de um certificado de vacinação e de um código de cores também com os países terceiros”.

Cláudia Monteiro de Aguiar sublinha ainda que Portugal, na Presidência do Conselho, “deve colocar a coordenação e a promoção de medidas de apoio para o turismo e viagens como ponto principal da sua agenda”, já que a retoma económica do País “não se fará sem o Turismo”.

A relatora propõe a criação de “um selo sanitário, como procedimento de criação de valor no destino Europa e conferindo carácter distintivo "clean and safe" face a países terceiros”.

O relatório também alerta para a pouca vontade política dos Estados-Membros e da Comissão Europeia em não ter estabelecido neste quadro financeiro 2021-2027 uma linha de financiamento específica para o Turismo, medida essa “já aprovada pelo Parlamento Europeu, que não teve o apoio do Conselho, nem mesmo no que se refere aos montantes do Next Generation EU através de uma dotação específica”.

A eurodeputada espera que os Estados-Membros “incluam o sector como um dos eixos prioritários nos seus planos de recuperação e na iniciativa REACT-EU e que, desta forma, ainda que indiretamente, haja um apoio real a todo o ecossistema do turismo.”

Cláudia Monteiro de Aguiar sublinha esperar que a Comissão apresente um “plano de acção, ainda este ano, com medidas concretas e apoios financeiros para ultrapassar os efeitos da pandemia e um roteiro de apoios para a transição digital e ambiental”. No seu entender, a Comissão não pode ambicionar metas sem que esse caminho seja feito com apoios direcionados ao sector.

Refira-se que o passo seguinte é a votação em plenário do Relatório, na sessão de Março, por todos os eurodeputados.