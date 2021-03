Portugal regista 11 mortes e 568 novos casos de infecção em 24 horas

Portugal registou hoje 11 mortes relacionadas com a covid-19, menos 10 do que na quinta-feira, e 568 novos casos de infeção com o novo coronavírus, mais 83, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, o número de doentes internados em enfermaria baixou para 789, menos 39 do que na quinta-feira.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 182 doentes internados, menos cinco do que na quinta-feira.