MSC retoma operação a 20 de Maio com mini-cruzeiros pelo Reino Unido

A MSC Cruzeiros vai relançar, a partir de 20 de Maio, a operação através da promoção de uma série de mini cruzeiros e viagens de uma semana pelo Reino Unido, apenas para turistas britânicos, que vão incluir excursões protegidas para os itinerários de sete noites, informou a companhia com sede em Genebra e que é líder de mercado em Portugal.

Os cruzeiros estão disponíveis para turistas britânicos de todas as idades e incluem excursões protegidas em terras de sua majestade, durante o Verão.

"Todas as viagens vão receber famílias britânicas e hóspedes de todas as idades – incluindo os que se encontram a aguardar pela vacina da Covid-19, bem como todo os que já foram vacinados", refere a empresa.

“A nossa experiência em navegar com segurança e responsabilidade desde Agosto do ano passado no Mediterrâneo, com o nosso abrangente protocolo de Saúde e Segurança líder no sector, deu-nos um grande conhecimento e muitos dados sobre cruzeiros seguros. Graças a um protocolo criado para ser adaptado de modo a refletir a evolução da pandemia em terra, transportámos já mais de 50.000 passageiros até ao momento - em cruzeiros em Itália, Malta e Grécia - que podem testemunhar a experiência de usufruir de férias agradáveis que garantam o seu bem-estar a bordo dos nossos navios e durante as nossas pioneiras excursões protegidas em terra.” Gianni Onorato, CEO da MSC Cruises

Todas as partidas, com a início a 20 de Maio, serão do novo terminal de cruzeiros de Southampton e a companhia vai adicionar outros portos de embarque no Reino Unido, com detalhes a serem anunciados em breve.

Os passageiros receberão um teste de antigénio antes do embarque, enquanto os hóspedes não vacinados também deverão apresentar prova de teste negativo realizado até 72 horas antes do embarque.

Outras medidas de pré-embarque e a bordo também se aplicam aos passageiros e à tripulação, de acordo com o protocolo de Saúde e Segurança da MSC Cruzeiros.

“No seguimento da fase inicial do nosso reinício no Mediterrâneo, o próximo passo lógico para nós é disponibilizar a nossa experiência aos turistas Britânicos, que são apaixonados por cruzeiros, uma vez que o Reino Unido planeia abrir as viagens domésticas na segunda quinzena de Maio.” Gianni Onorato, CEO da MSC Cruises

O protocolo foi desenvolvido em 2020 com a contribuição de especialistas internacionais em saúde - incluindo o ‘COVID-19 Blue-Ribbon Expert Group’ da MSC Cruzeiros - e em estreita cooperação com as autoridades nacionais e regionais de saúde, transporte e segurança em toda a Europa.