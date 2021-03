A imprensa desportiva em Espanha dá grande destaque à vontade de Ronaldo regressar a Madrid após a eliminação da Juventus pelo FC Porto.

A possibilidade de saída está também a ser seguida em Itália e Portugal.

As duras críticas ao profissionalismo de CR7, sobretudo no lance do golo de Sérgio Oliveira e que ditou o afastamento dos transalpinos (em que Ronaldo salta na barreira voltando as costas à bola) feriram-lhe o ego.

Agora é o craque madeirense que parece querer voltar as costas a Turim. E o regresso a Santiago Barnabéu pode ser uma hipótese, embora a imprensa italiana coloque outros emblemas no caminho do desalento de Cristiano Ronaldo.