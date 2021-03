Imprensa nacional destaca tomada de posse de Marcelo e desconfinamento

Correio da Manhã:

- "Estado atrasa remédio para Constança"

- "Infarmed impede acesso de jovem de 24 anos a Kaftrio: Hospital pede autorização excecional de medicamento para mais 5 doentes"

- "Creches abrem primeiro e restaurantes em último: Peritos defendem desconfinamento gradual"

- "Belenenses SAD-Benfica (0-3): Águia voa em 2.ª parte de sonho"

- "Negócio com jogador do FC Porto: Suspeitas de lavagem de dinheiro no futebol"

- "Liga ataca Rúben Amorim e Sporting por fraude"

- "Coroa britânica acusada de racismo"

- "Vinha do Brasil: Sumo de uva esconde 20 milhões em 'coca'"

- "Trabalhadores sem salário: Ações da Groundforce já estavam penhoradas"

- "Segundo mandato: Covid limita cerimónia da tomada de posse do Presidente Marcelo"

- "Torres Novas: Investigada terceira morte em lar ilegal"

Público:

- "Estratégia de testes rápidos deixa de fora mais de 84 mil alunos e 11 mil professores"

- "'Se os portugueses não derem maioria clara a ninguém, será um berbicacho para o Presidente' -- Marcelo Rebelo de Sousa"

- "Governo: 'Não podemos avaliar o futuro do teletrabalho pela pandemia'"

- "Brasil: Supremo anula condenações de Lula e permite recandidatura"

- "Visita ao Iraque: Papa e ayatollah contra o 'choque de civilizações'"

- "Caso Rúben Amorim: Demora na formação de treinadores sem solução à vista"

Jornal de Notícias:

- "Estafetas de comida denunciam assaltos e falta de proteção"

- "Governo avalia reabertura das escolas"

- "Presidência: Novo mandato de Marcelo marcado por crise pós-covid"

- "Harry e Meghan acusam a família real de racismo contra o filho Archie"

- "SNS: Pais sem teste impedidos de assistir ao parto"

- "Liga: Águias triunfam no Jamor com precisão de dois tiros suíços"

- "Champions: História a favor do F. C. Porto no jogo frente à Juventus"

- "Legionela: Família culpa Hospital Pedro Hispano por surto"

- "Gulherme Blanc assume liderança do Cinema Batalha"

Diário de Notícias:

- "Desconfinar: Com teletrabalho, vendas só ao postigo e sem reuniões familiares"

- "Memórias do pré-pandemia e planos virados do avesso"

- "Marcelo Presidente, parte II: Cinco anos e cinco desafios. A Promessa de ser"

- "Acordo na Groundforce volta a falhar. Futuro ainda é incerto"

- "Projeto 'online' quer promover competitividade dos jovens agricultores"

- "FC Porto vai 'à luta' em Turim em busca de prestígio e de mais 10,5 milhões"

- "Do racismo ao suicídio. As acusações sem nome de Meghan e Harry"

Inevitável:

- "Como o país deve abrir, segundo os especialistas"

- "O mandato mais exigente e difícil de Marcelo começa hoje"

- "União Europeia: Quase metade da população ativa em teletrabalho"

- "Moratórias: Fim cria 'cenário dramático' para muitas empresas"

- "Entrevista de Meghan e Harry agita Reino Unido"

Negócios:

- "ADSE recebeu 38 mil novas inscrições em três meses"

- "As ambições de Marcelo para o segundo mandato"

- "Seis razões para a economia cair menos neste confinamento"

- "Governo procura terceira via para a Groundforce"

- "Metro do Porto vai ter bilhete no cartão bancário até final de junho"

- "Leilão: Estado já garantiu 100 milhões a mais no 5G"

- "Radar África: Os dois lados da revisão constitucional angolana"

Record:

- "Belenenses SAD-Benfica (0-3): Muito melhor: Águia faz 2.ª parte de luxo e deixa promessa para o resto da época"

- "Guerra por Amorim: Leão disposto a ir até ao Tribunal Constitucional"

- "Juventus-FC Porto: 'Vamos com força', Sérgio Conceição acredita na qualificação"

- "Atletismo: O regresso dos heróis"

O Jogo:

- "Belenenses-Benfica (0-3): Prova de vida: Entrada de rompante na segunda parte vale terceira vitória consecutiva às águias"

- "Juventus-FC Porto: 'Vamos com tudo', Sérgio Conceição reconhece poderio da Vecchia Signora, mas garante que o FC Porto tem 'força para passar"

- "Sporting: Revolta por Amorim"

- "Braga-V. Guimarães: Dérbi com vista para o topo"

- "Reportagem: Último jogo sem restrições foi há um ano"

- "Liga Nos: Marítimo e Famalicão fazem estalar o chicote"

A Bola:

- "Belenenses SAD-Benfica (0-3): Já marcam o triplo: Dez minutos de alto nível garantem o segundo melhor resultado na Liga para as águias"

- "Sporting: Amorim acusado de fraude"

- "Juventus-FC Porto: 'Vamos com tudo', Sérgio Conceição com discurso ambicioso para Turim"

- "Liga: Ivo Vieira no Famalicão, Marítimo contacta Velázquez"