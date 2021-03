AJAMPS congratula-se com decisão de redução de pombo-trocaz fora do habitat natural

A Associação dos Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo emitiu uma nota onde congratula a decisão do Governo Regional no âmbito da "correção do pombo trocaz fora do seu habitat natural, salvaguardando sempre, os interesses e os rendimentos dos agricultores, cumprindo cuidadosamente as regras determinadas para o efeito".

"Esta medida é de extrema importância, uma vez que os prejuízos causados nas explorações agrícolas, têm sido elevados, pondo em causa a sua viabilidade económica", conclui.