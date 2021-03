SIM aplaude decisão de integração de médicos em grupo prioritário

Foi com satisfação que a delegação do secretariado regional do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) recebeu a notícia de que os médicos e restantes profissionais de saúde já integram o primeiro grupo prioritário a vacinar, depois da Ordem dos Médicos ter lançado uma petição que apelava à imunização imediata desta classe.

"Depois de várias insistências e duas semanas depois de a Ordem dos Médicos (OM) ter lançado uma petição pública pela vacinação imediata dos médicos, que ultrapassou as 10 mil assinaturas, foram criadas condições para terminar com uma situação injusta, que deixava os doentes e os médicos mais desprotegidos", considera a delegação regional do SIM.

O sindicato madeirense aplaude a decisão nacional, afirmando: "A nova coordenação da Task-Force para a vacinação contra a Covid-19 reconheceu que os médicos e restantes profissionais de saúde estão no primeiro grupo prioritário a vacinar, pelo que aceitaram o apoio da Ordem dos Médicos na identificação dos médicos que estão por vacinar, bem como em toda a operacionalização deste processo de programação do momento de vacinação e administração das vacinas"

"Ao todo, são mais de 4 mil médicos a serem vacinados nesta fase. A operação começou no Porto, durante o fim-de-semana, e segue hoje para o Algarve", adianta ainda o SIM.