Alunos da HBG realizam encontro online com o escritor João Pedro Mésseder

O Grupo 200 - Português, da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia realizou, na terça-feira, um encontro online com o escritor João Pedro Mésseder, sendo o primeiro encontro do escritor com alunos madeirenses.

Esta iniciativa, em parceria com o grupo Leya, decorreu na Plataforma Teams e abraçou alunos de cinco turmas do 2.º ciclo, que se encontram em regime de aulas presenciais.

“A partir das suas salas de aula, os alunos tiveram oportunidade de dar a conhecer a escola ao escritor, através de uma visita virtual à mesma, tomaram conhecimento do trabalho e percurso do escritor, a partir de uma entrevista realizada ao convidado, tendo tido ainda a oportunidade de usufruir de uma aula diferente, aprendendo mais sobre leitura com alguém tão especial que se encontrava a muitos quilómetros de distância, mais especificamente na cidade do Porto”, referiu a delegada da disciplina, Helena Galvão.

A atividade teve ainda como objetivos “sensibilizar os alunos para a importância da leitura e interiorizar que os hábitos de leitura são uma mais-valia para a promoção do sucesso escolar”.

“No decorrer da sessão foi possível constatar o entusiasmo dos alunos ao experimentarem uma atividade distinta, utilizando as novas tecnologias que se encontram, atualmente, ao dispor das escolas e com as quais os alunos já se encontram familiarizados”, concluiu.