JS-Madeira participa na Consulta Pública do Plano de Recuperação e Resiliência

Na sequência do debate decorrido no passado sábado, promovido pela plataforma Madeira 2030, a JS-Madeira, através de Olavo Câmara, o seu presidente e deputado à Assembleia da República, participará na consulta pública que termina hoje para recolher contributos para a Consulta Pública do Plano de Recuperação e Resiliência.

A iniciativa contou com a participação de Ricardo Pinheiro, secretário de Estado do Planeamento, Bernardo Trindade, administrador hoteleiro, e José Veiga França, presidente da ACIF

"A consulta pública deve servir para aproximar o Plano de Recuperação e Resiliência de uma oportunidade real para lançar um novo modelo de desenvolvimento para a Madeira e, no final deste período de discussão, todos conseguimos compreender que o Plano proposto pelo Governo Regional tem falhas que importa colmatar. Foi por isso que tivemos a preocupação de ouvir o Governo da República, o setor do Turismo, o mais importante da Região, e o setor empresarial, para além dos jovens da nossa estrutura, antes de submetermos o nosso contributo”, disse Olavo Câmara.

Acrescenta ainda que “as propostas que apresentaremos procuram complementar o documento apresentado”, referindo a necessidade de o plano “incluir investimentos em áreas como a Agricultura e o Mar, contribuindo dessa forma para um novo modelo de desenvolvimento regional".

"Também defendemos a canalização de verbas para a formação e qualificação de adultos e a fixação direta de verbas para apoio às empresas, investindo na sua recapitalização e capacitação, bem como na área do turismo, o mais afetado pela pandemia”, sustentou.

Finalmente, Olavo Câmara refere “a importância de incluir investimentos municipais, como tem sido defendido pelos autarcas socialistas da Região”, dando como o exemplo “o trabalho feito pela Câmara Municipal do Funchal, que identificou 100 milhões de euros de investimentos fundamentais para o município e que devem ser incluídos neste plano”.

O jovem deputado defende que “esta não pode ser uma oportunidade perdida e este plano tem de lançar definitivamente uma nova fase de desenvolvimento regional, que ajude as novas gerações".

"É isso que esperamos que resulte deste nosso contributo e da consulta pública que decorreu”, concluiu.