Primeira tranche poderá chegar em Outubro

O vice-presidente do Governo Regional acredita que em Outubro de 2021 possa ocorrer o primeiro adiantamento de verbas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. “Poderemos ter em Outubro deste ano a primeira tranche de 73 milhões”, disse Pedro Calado, esta tarde, numa conferência que serve para apresentar as bases do investimento do Governo Regional.

A Região Autónoma da Madeira vai ter acesso a um total de 561 milhões de euros, em subvenções a fundo perdido e a mais 79 milhões de empréstimos. A esta verba comunitária, juntam-se mais 130 milhões de euros de programas nacionais.

Os investimentos devem de estar concluídos até o ano 2026, num programa que o governante considera “muito exigente” e que “terá forçosamente de ter um acompanhamento rigoroso”.